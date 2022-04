Ritka rendellenességgel született a kisfiú, nehéz döntést hoztak a szülei

A két nemi szerv mérete eltérő volt. Az újszülött édesanyja az orvosoknak elmondta, hogy a pici a nagyobbikkal képtelen volt üríteni, ezért a szakemberek megvizsgálták. Kiderült, hogy a kisfiú húgycsöve túl szűk volt, ezért nem tudta átereszteni a vizeletet, így a nagyobbik hímvesszőt két év után kénytelenek voltak eltávolítani – írta a Daily Mail.

Brazilian boy born with two penises with defects of 1 in 5 million https://t.co/8SWjsaqBrW

— Nix Olympia News (@NixOlympiaNews) April 19, 2022