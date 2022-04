Erős kezdés: akár öt és fél millió forintot is kereshetnek havonta a Wall Street-i gyakornokok

Kiélezett verseny folyik a tehetségekért a Wall Streeten, ahol jelenleg akár havi 16 ezer dollárt, azaz öt és fél millió forintot is kereshetnek a gyakornokok – írja az Entrepreneur . A portál az országos munkaerőhiánynak tulajdonítja a bérnövekedést, illetve annak, hogy a nagy befektetési bankok a munkavállalók megtartása érdekében jelentős mértékben emelik juttatásaikat.

A híres/hírhedt Wall Street globális befektetési bankjainál az elmúlt évben 37,2 százalékkal emelkedett a a gyakornokok fizetése, némelyikük így akár évi 200 ezer dollárt (nagyjából 68,5 millió forintot) is megkereshet a nevesebb pénzintézeteknél. Havonta ez nagyjából 16 ezer dollárt, azaz öt és fél millió forint juttatást jelent a pénzügyi tanoncok számára – írja az Entrepreneur.

A befektetési bankok nem csak egymással, hanem a techcégekkel szemben is versenyeznek, amelyek sokszor a zsírosabb állásokkal kecsegtető Wall Street-i intézményeknél is magasabb életszínvonalat kínálnak a munkavállalóknak.

A ZeroHedge az év elején számolt be arról, hogy a JP Morgan, a világ egyik vezető befektetési bankja egy év alatt kétszer is megemelte junior bankárainak a fizetését. A The Business Times márciusban írt arról,hogy a kezdő, illetve első éves befektetési banki elemzők mostantól 110 ezer dollárt (közel 38 millió forintot) keresnek, szemben a korábbi 100 ezer dollárral (34,3 millió forint).

A második éves elemzők fizetése 125 ezer dollárra (42,8 millió forint), az elemzőként harmadik évüket taposók bérét pedig 135 ezer dollárra emelték (46,3 millió forint).