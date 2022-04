Elszánt rendőr buktatta le az elrablását megrendező nőt

Papini eltűnését 2016. november 2-án a férje jelentette be. A 39 éves nőt három hétig keresték több amerikai államban, mígnem a rendőrök egy autópálya mellett találtak rá Észak-Kaliforniában, 240 kilométerre az otthonától, összeverve, a csuklóján és a bokáján kötél okozta sebekkel és égési sérülésekkel – írta a The Guardian.

Papini azt mondta a rendőrségnek, hogy az eltűnése napján futni indult az otthonához közeli erdőbe, ahol két spanyolul beszélő nő fegyverrel fenyegetőzve elrabolta. Az áldozat a támadókról személyleírást is adott az FBI nyomozóinak, és elrablásának részletes történetét is elmesélte. A nő a helyszínen hátrahagyta a mobiltelefonját, egy pár fülhallgatót és néhány szálat szőke hajából.

Women. Can. Lie.

Women. Can. Frame. People.

Why is it so outside of the realm of possibility to even consider that #AmberHeardIsALiar? Because it’s “rare”? The exception to the rule?

That doesn’t mean “impossible”.

Exhibit 1: Sherri Papini.#JusticeForJohnnyDepp #AbuseHoax pic.twitter.com/SPkv9QlrzX

— Aurora, LETTERS ⚛️ | 💙💛 (@AuroraMignon) April 14, 2022