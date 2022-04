Bőröndbe gyömöszölve találták meg az ötéves kisfiú testét

Egy feltehetően 5 év körüli kisfiú holttestére bukkant egy túrázó gombászás közben egy indianai erdőben szombat este.

Body of Unidentified Boy Found in Ind. Woods Was Inside Las Vegas-Themed Suitcase, Officials Say https://t.co/Yq1TFt8mes

— People (@people) April 20, 2022