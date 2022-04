Titkos NATO-jelentésből derült ki az oroszok haditerve

Percről percre közvetítésünket az ukrán válságról ide kattintva olvashatja.

A dokumentum szerint Dvornyikov tábornok „nagy valószínűséggel aránytalanul nagy erő” bevetését tervezi a háborús műveleti célok elérése érdekében.

A német Focus Online beszámolója szerint a dokumentumból az is kiderül, hogy az orosz vezérkar

⚡️ BBC: Russia changes its military command.

According to an unnamed Western official, Gen. Alexander Dvornikov, who has experience in Syria, will lead the army amid Kremlin’s desire to reach “some kind of success” before May 9, when the country celebrates the victory in WWII. pic.twitter.com/O78htRBBgp

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 8, 2022