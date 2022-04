Guiness rekord: 292-szer látta kedvenc filmjét, összesen 720 órát töltött a moziban

Ramiro Alanis 2019-ben szerezte meg csúcstartó címét, miután 191-szer nézte meg a Bosszúállók: Végjáték című filmet. A Guinness-rekordok könyve szerint 2021-ben Arnaud Klein legyőzte őt, ugyanis 204 alkalommal nézte meg a Camelot: Harcok trónja című alkotást – írja a CNN.

A Florida man has won back a world record after watching “Spider-Man: No Way Home” 292 times. https://t.co/saERozzim5

How about breaking a Guinness world record by watching @SpiderManMovie 292 times in theaters and previous record with #AvengersEndGame 191 times? @MarvelStudios pic.twitter.com/b9HaTIO2iH

