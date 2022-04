Fényes nappal a nyílt utcán rabolták ki a brit bokszlegendát

A 35 éves pakisztáni származású, Nagy-Britanniában rendkívül népszerű sportoló hétfő este a Twitteren számolt be arról, hogy a feleségével sétált a brit főváros Leyton városrészében, amikor két ismeretlen fegyveres férfi megtámadta, majd lecsatolták az értékes karóráját és kereket oldottak.

– írta a Twitteren a 2004-es athéni nyári olimpia váltósúlyú ezüstérmese.

Just had my watch taken off me at gun point in East London, Leyton. I crossed the road with Faryal, luckily she was few steps behind me. 2 men ran to me, he asked for my watch whist having a gun pointed in my face. The main thing is we’re both safe.

