Csecsemőnek hiszi magát a transznemű gyilkos, pelenkát kér cellájába

Egy elítélt transznemű nő csecsemőként azonosítja magát, pelenkát, bébiételt és cumit követel cellájába – írta a DailyMail.

A 36 éves Sophie Eastwoodot életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, miután egy cipőfűzővel megfojtotta cellatársát. Eastwood a Skóciában található Falkirk-i HMYOI Polmont börtönben tölti büntetését.

Eastwood 18 évesen került a fiatalkorúak börtönébe, mert mások testi épségét veszélyeztetve vezetett. Eastwood ekkor még a Daniel nevet használta és meleg férfiként tekintett önmagára. A büntetését már csaknem letöltötte, amikor 2004-ben megölte cellatársát, a 22 éves Paul Algie-t, amiért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Gonosz elmejátékai miatt a börtönben csak ifjabb Hannibal Lecterként emlegették.

Eastwood 2016-ban identitását tekintve úgy érezte, hogy mégsem meleg férfi, ettől fogva azonosította magát transznemű nőként.

A 15 éves minimálisan letöltendő börtönbüntetése 2019-ben járt le, azonban nem helyezték szabadlábra. Eastwood szerint ez azért van, mert transznemű.

