Üzenetet küldött a férjnek a gyilkos, miután sporttáskába rejtette a magyar családanya holttestét

Az 51 éves Orsolya G. holttestére szombat reggel talált rá egy férfi, aki a New York-i Queens egyik előkelő lakónegyedében, Forest Hillsben a Juno utcán sétáltatta a kutyáit. A tettes illetve az indíték egyelőre nem ismert, azonban a rendőrség több szomszédot kihallgatott, valamint megkapták a térfigyelő kamerák felvételeit, melyen egy ismeretlen kapucnis férfi látható.

„Rejtély” – mondta a New York-i rendőrség egyik tisztviselője a The New York Postnak vasárnap. „Most össze kell gyűjteni mindazt, amit aznap csinált, és ahol járt”.

„Láttam őt pénteken a hátsó udvarában” – emlékezett vissza John Blankson, szomszéd, aki elmondta, az édesanya sok időt töltött kint az udvaron, sokszor sétáltatta, játszott a család kutyájával. A lakó elmondása szerint szombaton reggel furcsállta, hogy egy ideje már nem látta nőt és, hogy nem hallja a kutyát.

Egy forrás a New York Postnak elmondta, hogy az édesanya a péntek estéjét a barátaival töltötte. „Ismerte azokat az embereket, akikkel aznap este volt, de ki kell derítenünk, vajon találkozott-e valami titokzatos idegennel az út során” – közölték a hatóságok, hozzátéve, hogy folyamatban van a térfigyelő kamerák felvételeinek begyűjtése azokról a helyekről is, ahol aznap este járt a nő.

Információk szerint Orsolya G. éjfél előtt ért haza, majd azt mondta a legkisebbik fiának, hogy elmegy tévézni. Nem sokkal később megérkezett a házhoz a gyilkosa. A nyomozók nem találtak betörésre utaló jeleket a háznál, ebből arra következtetnek, hogy a gyanúsított ismerte áldozatát.

Hozzátették, hogy a férfi az éjszaka során megölhette a nőt a pincében, beletette a sporttáskába, majd a queens-i Forest Hills egyik népszerű sétálóutcájánál hagyta a holttestet. Ezután állítólag hozzáfért a Orsolya telefonjához, és egy dermesztő üzenetet küldött a férjének: „A családod következik” – közölte a Daily Mail.

A New York-i rendőrség egyik tisztviselője elmondta, szombaton hajnali 4:30 körül látszik a térfigyelő kamerák felvételein, ahogy valaki egy táskát húz maga után. A felvételen egy kapucnis férfi látható. A sporttáskát, melyben megtalálták Orsolya élettelen testét, körülbelül négy órával a hajnali felvételek után fedezték fel. A rendőrség a táskától követte a vérnyomokat, majd eljutottak Orsolya G. házáig, ahol legfelső emeleten csak a nő 13 éves fia tartózkodott – közölték a hatóságok.

A fiút bilincsben vitték el kihallgatásra, azonban megállapították, hogy nem tudott a bűncselekményről. A gyermeket ezt követően szabadon engedték, bár azt nem tudni, kinek a felügyelete alatt.

Orsolya G. férje, Howard Klein üzletember a gyilkosság idején állítólag Portlandben tartózkodott a pár 17 éves fiával, ugyanis egyetemeket mentek megnézni a fiú számára. Klein szombaton azt mondta a The Postnak, hogy már úton vannak hazafelé, közben többször is hangoztatta, hogy a családja élete forog kockán.

Információk szerint nem ez az első rendőrségi ügye a családnak. Klein 2020. május 29-én jelentette a felesége eltűnését, majd később azt mondta a rendőröknek, hogy megtalálták a nőt. A források szerint a pár idősebb fia is eltűnt 2004-ben, de később őt is megtalálták.

Klein és az idősebbik fiú vasárnap értek haza, de azt egyelőre nem tudni, hogy a rendőrség kihallgatta-e őket. Letartóztatás nem történt még az ügy kapcsán, a nyomozás továbbra is zajlik.