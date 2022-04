Húsvétkor is előkerültek a fegyverek, több halálos lövöldözés is volt

A húsvéti hétvége csendjét legalább három tömeges lövöldözés törte meg az Egyesült Államokban. Az erőszakos esetek éppen akkor történtek, amikor sok amerikai keresztény készült templomba, húsvéti fesztiválokra vagy összejövetelre menni. Lövésektől volt hangos egy bevásárlóközpont, egy éjszakai klub és egy házi buli is, utóbbi kettő vasárnap hajnalban. Több mint 30-an sérültek meg a három különböző eset során. A halálos áldozatok között két tizenéves fiatal is van – számolt be róla az M1 Híradó.

Lövöldözések Amerikában „Két tizenéves fiú meghalt és további nyolc ember sebesült meg abban lövöldözésben, amely egy házibulin történt Pittsburgh-ben. Vasárnap hajnalban több mint kétszáz fiatal szórakozott egy bérelt ingatlanban, amikor verekedés tört ki, majd fegyverek kerültek elő” – közölte az M1 helyszíni tudósítója. Legalább félszáz lövés dördült el, két 17 éves fiú életét már nem tudták megmenteni a kórházban. Sokan nem a lövedékektől sérültek meg, hanem amikor az életüket próbálták menteni. Akik kéz és lábtöréseket szenvedtek azok a ház ablakán ugrottak ki, menekülve a golyók elől. Dél-Karolinában két lövöldözés is történt: az egyik egy bevásárlóközpontban a másik egy éjszakai klubban. Összesen 18 ember sebesült meg – mondta a riporter. Az Egyesült Államokban az elmúlt két évben kezdett emelkedni az erőszakos bűncselekmények száma, a hétvégi esetek is bizonyítják, hogy egyelőre nem csitul a fegyveres erőszakhullám az országban. A címlapfotó illusztráció.