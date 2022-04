Lesújtó jelentés: a Nyugat távolodik a zsidó-keresztény hagyományoktól és kultúrától

Egy magyarországi internetes oldalon is megjelent a jelentésük, a beszámoló címe pedig az volt, hogy növekvő keresztények elleni erőszak öt európai országban. Az ön számára melyek a legutóbbi jelentésükből fakadó legfőbb következtetések, illetve főbb megállapítások?

– Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és Svédországban, valamint az Egyesült Királyságban vizsgáltuk a helyzetet, és sajnos azt kellett konstatálnunk, hogy 2019-ről 2020-ra az erőszakos cselekmények száma mintegy 70 százalékkal növekedett. De mit is értünk erőszak alatt? Egyfelől értjük alatta a gyűlölet-bűncselekmény számos formáját, aminek meghatározásában egyébként az EBESZ-szel is együttműködünk. A gyűlölet-bűncselekmény meghatározása; egy különálló csoport elleni előítéletesség által motivált bűncselekmény. Tehát ebben az esetben az erőszak nem csak azt jelenti, hogy egy személy egy másikat fizikailag bántalmaz – ami szerencsére nem túl gyakori, ha a keresztények elleni gyűlölet-bűncselekményt vesszük. Amit viszont gyakran tapasztalunk az a templomok, keresztény épületek elleni vandalizmus. Például a francia belügyminisztérium 2019-es összesítése alapján az év minden napjára esett legalább egy templom vagy egy keresztény épület elleni rongálás az országban, ami nagyon jelentős szám.

Madeleine Enzlberger hozzátette: azt is megállapították, hogy két fő összetevő mozgatja ezeket az eseteket.

“If you look at the total number of people persecuted for their faith in the world, 82% of them are Christians. Somehow there is a misperception of the condition of Christians, very much influenced by the European view…” – Madeleine Enzlberger #religiousfreedom pic.twitter.com/nVnK4l868X

