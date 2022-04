A közmédia nézői a Dunán követhetik Ferenc pápa Urbi et Orbi áldását.

.

Ferenc pápa a feltámadás üzenetével fordul a Városhoz és a Világhoz. Az ünnepi szentmise után a Szent Péter térről a Bazilika központi erkélyére vonul, ahol megtartja szokásos békefelhívását az emberiség nagy családjához, majd Urbi et Orbi áldást ad a téren lévő zarándokoknak és mindazoknak, akik a tömegkommunikációs eszközökön keresztül kapcsolódnak be az ünnepi szertartásba. A közvetítések a Bizony, Isten közösségi oldalon is követhetők lesznek.