Egyre több a kérdőjel: Sporttáskában találták meg a magyar származású nő holttestét New Yorkban

Az általában csendes, előkelő Queens negyed népszerű sétálóútja közelében történt hátborzongató eset mindenkit sokkolt.

Hátborzongató eseményekkel indult a húsvéti hétvége a new yorki Queens egyik előkelő lakónegyedében, Forest Hillsben, ahol szombat hajnalban egy magyar származású nő, Orsolya G. holttestét találták meg egy sporttáskába rejtve – írja a The New York Post.

Dismembered body of woman found in duffel bag in Queens https://t.co/yzCBbqyP6k pic.twitter.com/aYmI4B3FEB — New York Post (@nypost) April 16, 2022

A táskát egy kutyáit sétáltató férfi találta meg, a kutyák a sporttáska felé húzták a gazdájukat, nem akartak onnan mozdulni. A férfi a New York Postnak elmondta, kíváncsiságból kinyitotta a táskát, és ekkor pillantotta meg a nő élettelen testét. Először arra gondolt, hogy egy összetört próbababa lehet a táskában, amit valaki ott hagyott az út mentén. A férfi, amint meglátta a vérnyomokat a táska közelében, egyből értesítette a rendőrséget. A férfi ekkor jött rá, hogy egy ember élettelen teste van a táskában.

A New York Post értesülései szerint a nő férjével és két fiával a helyszíntől mindössze néhány száz méterre lakott. A holttest megtalálása után a fiatalabb, 13 éves fiút bilincsben vitték el a rendőrök, később elengedték. A férj, valamint idősebbik fiuk állítólag éppen a reptérről tartottak hazafelé.

A lap értesülései szerint a környék teljesen be van kamerázva, így hamar kiderülhet, hogy ki a tettes, azonban a hírek szerint az áldozat férjének és egyik fiának is köze lehet az ügyhöz.