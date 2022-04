A legsúlyosabb sérült a 6 éves Miriam Rios, akit fejjel lefelé lógva, eszméletlen állapotban találtak meg egy fán, több száz méterre a házuktól. Várandós édesanyja olyan súlyosan megsérült, hogy elvetélt.

A six-year-old Texas girl was found unconscious and dangling upside down from a tree after a tornado threw her hundreds of yards from her home https://t.co/tEniWhv97y

A Rios család – köztük az édesanya, édesapa és két gyermekük – a mobilházukban tartózkodtak kedd este, amikor érkezett a tornádójelzés. A gyerekek nagybátyja, Stephen Perez elmondta, hogy a család először kocsiba ült, és megpróbált elmenni otthonról, de a jégeső olyan hevesen esett, hogy inkább visszamentek a házukba.

Noha a család hálás, hogy a kisbabával nem történt semmi súlyos, hatéves kislányuk ért aggódnak, hiszen az életéért továbbra is küzdenek. Miriam szombaton ünnepelte a hetedik születésnapját.

David Blackburn Bell megyei bíró szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a pusztításnak 23 sérültje van, 12-en kórházba kerültek a vihar után, egy ember pedig továbbra is kritikus állapotban van. A bíró hozzátette, hogy 63 épület, köztük templomok, otthonok és raktárépületek sérültek meg, és 638 áramszünetről számoltak be.

A high-end EF 3 Tornado has been confirmed in Salado, TX by the National Weather Service with maximum winds around 165 mph!

The tornado track was 13 miles long with a duration of 30 minutes.

Many homes and churches were destroyed but no lives were lost. 🙏🏻@DylanScottTV pic.twitter.com/cNJpLQVDBM

