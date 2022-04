Összecsapások törtek ki az Al-Aksza mecsetnél Jeruzsálemben a palesztinok és az izraeli biztonsági erők között – jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet pénteken.

A muzulmán böjti hónap, a ramadán második péntekének reggelén több tucat muszlim hívő elbarikádozta magát az Al-Aksza mecsetben, az épület előtt pedig tömegek skandálták, hogy “Mi vagyunk Mohamed Def népe”– utalva a Gázai övezetet uraló Hamász terrorszervezet katonai vezetőjére.

A rendőrök tömegoszlató eszközöket használva betörtek az épületbe. A Palesztin Vörös Félhold szerint az összecsapásoknak legalább 59 sérültje van. Később palesztinok kövekkel dobálták az óvároshoz közeli Oroszlános kapunál álló határvédő rendőri egységet.

Az izraeli rendőrség azt közölte, hogy hajnali 4 óra körül több tucat arab fiatal felvonulást indított a Templom-hegy környékén a Hamász terrorszervezet zöld és a palesztinok zászlóival.

Néhányan közülük petárdákat és köveket dobáltak. Később köveket, deszkákat és egyéb tárgyakat gyűjtöttek ahhoz, hogy elbarikádozzák magukat a mecsetben. A reggeli ima után heves zavargás kezdődött, amelyben köveket és más tárgyakat dobáltak a rendfenntartók felé, valamint petárdákat lőttek.

Pénteken az izraeli biztonsági erők fokozott készültségben állnak, ugyanis ezen a napon egybeesik a muzulmán ramadán második péntekje, a nagypénteki menet az óvárosban, valamint megkezdődik a nyolc napos zsidó pészach a széder estével.

Várhatóan palesztinok tízezrei utaznak Jeruzsálembe, hogy részt vegyenek a Templom-hegyen lévő Al-Aksza mecsetnél tartott délutáni imán. A palesztinok haragját az váltotta ki, hogy egy maroknyi zsidónak szándékában állt felmenni a Templom-hegyre, ahol a 70-ben lerombolt zsidó Szentély helyén a muszlimok harmadik legfontosabb szent helyének számító Al-Aksza áll, hogy ott hagyományos pészachi áldozatot mutassanak be.

Csütörtök reggel az izraeli rendőrség letartóztatott és kihallgatásra vitt hat zsidó fiatalt. Egyikük otthonában egy kecskét találtak, és azzal gyanúsítják őket, hogy annak feláldozását tervezték Jeruzsálem óvárosában, a Templom-hegyen pészach előtt – jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű hírportál péntek reggel.

At least 59 Palestinians were injured during a brutal raid on #AlAqsaMosque following Fajr prayers. Western Media are calling it “clash”! #AlAqsaUnderAttack #AlAqsa #Palestine pic.twitter.com/ovYGUKgVmQ — Gutsy Voice (@GutsyVoice) April 15, 2022

A „Visszatérés a hegyre” nevű szélsőséges csoport – amely egy harmadik zsidó Szentély építését szorgalmazza a két korábbi Szentély helyén Jeruzsálemben – szórólapot terjesztett, amelyben pénzjutalmat ajánlott fel azoknak, akiknek sikerül élő áldozatot bemutatniuk a Templom-hegyen.

Az egyezmények szerint a Templom-hegyet, arab nevén a Haram as-Sarífot a muzulmánok felügyelik, de a biztonsági kérdésekért az izraeli rendőrség felel. A zsidóknak szabad látogatniuk, de tilos imádkozniuk és vallási szertartásokat végezniük ott.

Az elmúlt hetekben jelentősen megnőtt a feszültség Izrael és a palesztinok között, mert 14 ember vesztette életét négy különböző izraeli városban végrehajtott terrortámadásban. Az izraeli hadsereg fokozta ciszjordániai tevékenységét, a katonák őrizetbe vették különböző terrorszervezetek számos tagját, hogy ezzel megkíséreljék megfékezni az erőszakhullámot.