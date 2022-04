Rettegés a fedélzeten: „túszul ejtették” a repülő utasait

A JetBlue légitársaság egyik járatának utasai pánikba estek, miután a gép a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtérre szeretett volna leszállni, azonban többször is átstartolt, megszakítva a leszállási kísérletet

A zord időjárási körülmények miatt a repülőgép leszállási kísérletei sorra kudarcba fulladtak, az utasok pedig pánikba estek – írta a People magazin. A járat a mexikói Cancunból indult csütörtökön a New York-i nemzetközi repülőtérre, végül a meghiúsult leszállási kísérletek után a gépet a New Jersey-i Newark Liberty Repülőtérre irányították át, ahol a pilóta biztonságban letette a gépet.

A fedélzeten videóra vették, ahogy az egyik utas feláll a helyéről, és könyörög a személyzetnek, hogy leszállhasson a gépről.

Unruly passengers! “We are scared to fly, we gotta get off this plane” After 4 aborted landings @jetblue flight diverted to Newark. I totally agree the crew kept the doors closed. After the thunderstorms passed they made the quick flight to JFK ✈️ pic.twitter.com/7CloR8KzQq

— Menno Swart (@MennoSwart) April 12, 2022