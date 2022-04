New York Post: Okkal aggódtak a szülők az LMBTQ-lobbi újdonsült tanításai miatt

Amerika-szerte egyre égetőbb vitatéma, hogy a gyerekeknek mit és mikor kell tanítaniuk a nemiségről és a nemek közötti egyenlőségről. Sokan úgy vélik, hogy az új woke ideológia térhódításának talán legmegbotránkoztatóbb eleme, hogy a szülőkre a választás lehetősége nélkül kényszerítik rá az irányelveit. Egy új törvény értelmében Floridában most véget érhet a „társadalmi igazságosság” védjegye alatt futó oktatási rendszerkezdemény.

Az új szexuális nevelési irányelvek értelmében New Jersey első osztályos iskolásai szeptembertől a nemi identitás témakörében is oktatásban részesülnek. A westfieldi oktatási tanács februári ülésén a szülők mintatanterveket vehettek át, amelyben a következők álltak:

„Még akkor is érezheted magad fiúnak, ha olyan testrészekkel rendelkezel, amelyekről egyesek azt mondják, hogy »lány« testrészek. Érezheted magad lánynak, még akkor is, ha olyan testrészeid vannak, amelyekről egyesek azt mondják, hogy »fiú« testrészek. És lehet, hogy sem fiúnak, sem lánynak nem érzed magad, hanem egy kicsit mindkettőnek. Bárhogy is érzed magad, teljesen normális vagy!”

Erre a helyzetre próbált megoldással szolgálni a Ron DeSantis floridai kormányzó által aláírt törvény, amelyet meglehetősen negatív visszhangok követtek a baloldali sajtóban. A floridai rendelet megakadályozza a szexuális irányultsággal és nemi identitással kapcsolatos oktatást.

NJ gender-identity lessons prove parents were right to worry https://t.co/wLcls0YOA0 — Eileen Mccarthy☘️ (@EileenM62005458) April 10, 2022

Miközben a baloldali aktivisták „ne mondd ki, hogy meleg” intézkedésnek nevezték a floridai törvényt, utalva ezzel a rendelet homoszexuálisok ellen való uszítására, a szülők kifejezetten a nemiséggel kapcsolatos új oktatási rendszer megállításaként értelmezték azt – számolt be róla a New York Post.

A Washington Post szerkesztősége a szexuális nevelési irányelveket tiltó törvény ellen lépett fel, mondván:

„Nincs semmilyen igazolható oka egyik intézkedésnek sem. Mindegyik abban az idéjétmúlt meggyőződésben gyökerezik, hogy a nemekről és a szexualitásról folytatott beszélgetések valahogyan veszélyeztetik a gyerekeket”.

Karol Markowicz, a New York Post újságírója szerint azonban nagyon is van létjogosultsága a törvénynek:

„A szülők meg akarják védeni gyermekeiket a szexualitással kapcsolatos helytelen tanításoktól, legyenek ők bármilyen nemi identitásúak. Ennél is fontosabb, hogy a szülők tudják, hogy a nemek rugalmasságának gondolatát egyre fiatalabb gyermekeikre erőltetik. Az az elképzelés, hogy ez nem így van, színtiszta érzelmi manipuláció, és a New Jersey-i irányelvek csak újabb bizonyítékai ennek”

– írja Markowicz.

Szerinte a szülők végignézték, ahogy a társadalom megváltozik körülöttük, viszont azt nem fogják hagyni, hogy gyerekeikre ráerőltessék az új szexuális nevelési irányelveket. Minden erejükkel harcolni fognak azok ellen.

A beteljesült jóslat?

Az elmúlt hét végén előkerült egy videó Dennis Prager 2019-es szerepléséről a „Real Time with Bill Maher” című műsorban. Ebben a konzervatív író elmondja, hogy az LMBTQ–lobbi arra ösztönzi az embereket, fogadják el, hogy a férfiak igenis menstruálhatnak, és ezért a főiskolák tamponokkal látják el a férfi mosdókat.

Maher és a műsor többi vendége csak gúnyolódik Prageren. Most már viszont mindannyian tudjuk, hogy Pragernek igaza volt – írja Markowicz.

Abigail Shrier Visszafordíthatatlan károk című könyvében kifejtette, hogy az iskolák már nem tudományos intézményként tekintenek magukra, hanem olyan helyként, ahol a szexuális identitással kapcsolatos politika minden beszélgetés középpontjában áll.

A Los Angeles Unified School District (Los Angeles-i Egyesített Iskolakörzet) egyik programkoordinátora azt írta Shriernek: „Technikailag oktatási intézmény vagyunk, de a társadalmi igazságosság forrása akarunk lenni”.

Karol Markowicz szerint a szülőknek ez nyilvánvalóvá vált, és próbálnak minél több helyen visszavágni.