Másodperceken múlt a sofőr élete, miután lángokba borult a kisteherautója – VIDEÓ

Egy személyautó vezetője elveszítette uralmát járműve felett, amikor a 10-es számú autópályára akart felhajtani a minnesotai Blaine városka közelében hétfő délután – számolt be az esetről KSTP helyi kábeltévé.

Dramatic video captures the moment a car lost control on a highway, slamming into a truck and sending it into the side of a highway overpass where it was engulfed by flames.

The truck driver safely escaped from the burning vehicle. https://t.co/WEDFlV9OJR pic.twitter.com/lKow940jPS

— ABC News (@ABC) April 14, 2022