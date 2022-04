Már száz fölé emelkedett a földcsuszamlások és áradások halálos áldozatainak száma a Fülöp-szigeteken

A legtöbb halálos áldozat a fővárostól, Manilától 599 kilométerre délre fekvő Leyte tartományban lévő Baybay városban volt, ahol 81 holttestet emeltek ki a földcsuszamlás okozta romok alól.

A közeli Abuyog városában szintén harmincegy ember halt meg földcsuszamlások és áradások következtében – tette hozzá a rendőrség.

További kilenc ember hat tartományban vesztette életét a Fülöp-szigetek keleti partvidékére április 10-én lecsapó Megi trópusi vihar következtében, amely özönvízszerű esőzéseket hozott magával – számolt be a nemzeti katasztrófavédelmi ügynökség.

BAYBAY LEYTE IS NOT THAT FAMOUS OR KNOWN CITY IN LEYTE BUT WE ARE NOW KNOCKING ON YOUR DOORS TO DONATE, ANY AMOUNT IS REALLY A BIG HELP! AND PLEASE MAKE THIS VIRAL OVER THE OTHER ISSUES WE HAVE RIGHT NOW MAS IMPORTANTE NI 😭🙏💔

#LeyteNeedsHelp #AgatonPH pic.twitter.com/ZtiNvBE2dM

— june #LeyteNeedsHelp (@mrjunje) April 12, 2022