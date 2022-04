Kigyulladt az orosz Fekete-tengeri flotta zászlóshajója

A tárca szerint a tűz okait vizsgálják.

Makszim Marcsenko, Odessza ukrán megye kormányzója azt mondta, hogy a Moszkvát két Neptun típusú, ukrán gyártmányú, hajó elleni cirkálórakéta találta el. A Reuters hírügynökség szerint az állítást az ukrán védelmi minisztérium nem erősítette meg.

Russian warship Moscow/Mokba is on fire after being hit by 2 anti air ship missile Slava Ukraini Glory to the Heroes of Ukraini 🇺🇦🇺🇦❤️❤️🇺🇦🇺🇦 #SlavaUkraine #Ukraine #Moscow #Zelenskyy #StopRussia #Zelensky #DeadRussianSoldiers pic.twitter.com/PwGcislcQo

A TASZSZ hírügynökség szerint Moszkva a Fekete-tengeri Flotta zászlóshajója, az 1164 Atlant projekt vezető hajója. 1983-ban helyezték hadrendbe Szlava néven, jelenlegi nevét 1996-ban kapta. A hajó fő csapásmérő fegyverzete 16 rakétaindító, a P-1000 Vulkan típusú rakéták számára.

The Ukrainian Bayraktar TB2 damaged the radar of the Moscow Cruiser which resulted the ship on being defenseless against the Ukrainian Neptune Anti-Ship Missiles. 50 out of 500 sailors have been rescued by the Turkish Navy after it reportedly sank.#Russia #Ukraine #Turkey https://t.co/NgqdlOYyiE pic.twitter.com/Xogmy3YYhH

— AceJace™ 🇺🇦 (@AceJaceu) April 14, 2022