Több mint ezer ukrán tengerészgyalogos adta meg magát az orosz haderőnek

A donyecki területvédelem törzse arról számolt be szerda délelőtt, hogy 1009 ukrán tengerészgyalogos adta meg magát Mariupolban, az Iljics vas- és acélműnél.

A tábornok szerint 162 tiszt és 47 nő volt közöttük.

🇷🇺🇺🇦❗ More than 1000 Marines of the Armed Forces of Ukraine today surrendered in Mariupol

This happened in the afternoon, but only now is it allowed to report information.

They surrendered to the Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs of the DPR. pic.twitter.com/2Nqdc8AoAa

