Szörnyet a halt a hároméves, aki 125 métert zuhant egy vízesésben

Szörnyet halt egy hároméves pennsylvaniai kislány, miután 125 métert zuhant egy vízesésnél – írta a New York Post.

3-year-old girl slips, falls to her death from 411-foot North Carolina waterfall https://t.co/ChCFyIyYJU pic.twitter.com/W4VlDUh8wg

— New York Post (@nypost) April 12, 2022