Román és belga állami vezetők együtt látogattak el egy romániai katonai támaszpontra

A légibázison a román katonák mellett amerikai, brit és belga katonák is szolgálatot teljesítenek.

Klaus Iohannis köszönetet mondott a NATO-tagállamokból érkezett katonáknak, amiért a román haderővel együtt védik az emberek biztonságát és jólétét. Úgy vélte: jelenlétüknek a védelmi dimenzión túl szimbolikus üzenete is van, hiszen az euroatlanti értékeket képviselik: a demokráciát, az emberi jogokat, a jogállamiságot, és a népek jogát az önrendelkezéshez.

Iohannis kijelentette: a legutóbbi NATO-csúcs döntéseinek megfelelően felgyorsítják a NATO átalakítását olyan szövetséggé, amely elsősorban a keleti szárnyon és a Fekete-tenger térségében hosszú távon biztosítja a védelmet és az elrettentést. Hozzátette: dolgoznak négy új harccsoport mielőbbi létrehozásán, amelyek egyike Romániában jön létre.

Visiting Mihail Kogălniceanu🇷🇴 Air Base with 🇧🇪 PM @alexanderdecroo – being here, together, is further proof of @NATO‘s unity, cohesion&solidarity. Following RU brutal aggression against 🇺🇦, we stepped up measures to strengthen the deterrence&defence posture on the #EasternFlank. pic.twitter.com/vtvCOXv6eO

