Műholdfelvételen mutatjuk az orosz csapatok ukrajnai csoportosulásait

Feltett kézzel vonuló katonákról osztott meg felvételeket az orosz állami televízió. A moszkvai védelmi minisztérium szóvivője azt állítja: több mint ezer ukrán tette le önként a fegyvert Mariupol külvárosában.

„Az Iljcs vasművek közelében, az Orosz Föderáció és Donyecki Népköztársaság hadserege sikeres előrenyomulásának eredményeként a 36. ukrán tengerészgyalogos dandár 1026 katonája megadta magát. Köztük 47 nő van, és összesen 162-en viselnek tiszti rangot. A tengerészgyalogosok közül 151 sebesült részesült elsősegélyben a helyszínen. Ezt követően mindegyiküket egy mariupoli városi kórházba szállították kezelésre” – jelentette be Igor Konasenkov.

A BBC például az ukrán elnök egyik tanácsadójára hivatkozva arról számolt be, hogy a 36. tengerészgyalogos dandár más mariupoli egységekhez csatlakozott. Az urkán hadsereg szóvivője pedig arról beszélt, hogy egy másik acélgyár környékén fokozódott az orosz támadás.

„Az ellenség Donyeck és Tavrija irányából folyamatosan légicsapásokat mér Mariupolra. Offenzívát folytatnak az Azovstal kohászati komplexumnál, a tengeri kikötő közelében” – fogalmazott Olekszandr Stupun.

Az Azov ezred a közösségi oldalán arról tett közzé videót, hogy nem adták fel a harcot Mariupol utcáin. A felvétel tanúsága szerint még mindig van lőszerük. Egyik katonájuk az ITV Newsnak arról számolt be, hogy az oroszok vegyifegyvert vetettek be ellenük. Ezt azonban sem orosz, sem független források nem erősítették meg.

A MAXAR amerikai magáncég újabb műholdfelvételeket tett közzé. Állításuk szerint ezeken az látszik, hogy az oroszok három ponton is fokozták a katonai jelenlétet Ukrajna keleti és déli határainál.

#Satellite imagery reveals Russian forces continue moving into eastern #Ukraine. Military deployments were observed along the 14k-34 highway and the corridor that leads from Soloti and Valuyki in western Russia towards the border with Ukraine. Imagery is from April 11, 2022. pic.twitter.com/6wq5CKyiWf

— Maxar Technologies (@Maxar) April 12, 2022