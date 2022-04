Macron nem csatlakozik Bidenhez, aki népirtással vádolja Putyint

Miután korábban Vlagyimir Putyin orosz elnököt “mészárosnak” nevezte, az Egyesült Államok elnöke ismét egy nagyon erős szót használt az ukrajnai orosz megszállókkal szemben. Joe Biden kedden népirtással vádolta meg az orosz hadsereget Ukrajnában, először használva ezt a kifejezést a Moszkva által megszállt országban kialakult helyzet leírására – írja a Le Parisien.

President Biden labels Putin’s invasion of Ukraine a “genocide” for the first time:

“Your family budget, your ability to fill up your tank — none of it should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide a half a world away.” pic.twitter.com/RlOpN3OpMi

— The Recount (@therecount) April 12, 2022