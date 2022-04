Macron módosít, Le Pen szembesít, Mélenchon kivár

„Emmanuel Macronra fogok szavazni” – ez a mondat, melyet Nicolas Sarkozy volt köztársasági elnök fogalmazott meg, komoly zavart idézett elő a republikánus jobboldal, a „Köztársaságiak” (LR) sorain belül. Az elnökválasztás első fordulója nehezen megválaszolható kérdésekkel szembesítette a részt vevő jelöltek mögött álló szervezeteket azt illetően, hogy a második fordulóban a leköszönő elnököt vagy Marine Le Pent támogassák.

Ezen jóval túlmutat az a már-már intézményes válság, amely a választások eredménye okán szembesíti a történeti jobb- és baloldalt népszerűségük minden eddigi mértéket alulmúló mélyrepülése láttán, fölvetve azt a kérdést, hogy valóban tudnak-e adekvát válaszokat adni a 21. század kihívásaira.

Nicolas Sarkozy két nappal az elnökválasztás első fordulója után Facebook-bejegyzésében jelentette ki, hogy Macronra szavaz, szerinte „az elkövetkezendő döntések fontossága arra kötelez, hogy feladjam fenntartásaimat”. Szerinte Macron az, aki „egyedül cselekvőképes”.

Ki a jobboldal vezetője?

A volt köztársasági elnök egyébként nem támogatta Valérie Pécresse jelölését az elnökválasztás első fordulójában. Sarkozy úgy vélte, a jobboldali értékekhez és a „kormányzati kultúránkhoz” való hűség is a Macron melletti voksolást indokolja, ennek céljából azt javasolta, hogy az LR tartson nagygyűlést. Méltatta többek között azt, hogy az elnök gazdasági koncepciója a munka megbecsülésére épül.

Sarkozy érzékeltette azt is, hogy a hagyományos struktúrák elavultak, és újra pozicionálást is kezdeményezett: „Új korszak virrad” – mondta, kiemelve, hogy „mélyreható változásokra lesz szükség. Meg kell szabadulni az eddigi megszokásoktól, pártreflexektől”.

A volt elnök egyértelműen megerősítette:

nagykoalíciót szeretne létrehozni Macron körül, amelyben a republikánusok is részt vesznek.

Az LR sorait erősen megosztotta Sarkozy kezdeményezése. A párt vezetői, szenátorai gyakorlatilag elhatárolódtak a volt elnök álláspontjától, Sarkozy személyes véleményének nevezve a javaslatot. A Facebookon volt olyan LR-aktivista, aki árulónak nevezte Sarkozyt, és úgy vélte: „a jobboldalnak csak egy vezetője van, Éric Zemmour, és csak egy párt, a Reconquête!”

Mint arról a Les Echos című gazdasági napilap is beszámolt, Nizza polgármestere, Christian Estrosi, a republikánusok egykori tagja – akik most Emmanuel Macront támogatják – kedden az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva a „köztársasági unió kormányát” szorgalmazta, amelybe olyan pártok képviselői is beletartoznának, akik „egyértelműen elhívják szavazni” az államfőre híveiket az elnökválasztás második fordulójában.

„A hanyatlás elnöke”

Macron mindeközben finomítani igyekezett álláspontját: mulhouse-i lakossági fórumán biztosította, hogy nyugdíjreform-projektjében a törvényes korhatárt 2031 előtt nem emelik 65 évre. Korábban az intézkedés legkésőbb 2030-ig történő bevezetéséről beszélt. Bejelentése igen nagy feltűnést keltett, hiszen Macron többek között a nyugdíjreformra építette fel kampányát.

Marine Le Pen tételesen számon kérte Emmanuel Macront, aki szerinte „nem tartotta be a 2017-es ígéreteit a demokráciával” kapcsolatban. Le Pen, miután ismét bírálta a kormányt a McKinsey-ügy kapcsán, amely számára „a cégek által hozzáférhető adatok titkosságának problémáját veti fel”, azt is felrótta riválisának, hogy „teljesen elmulasztotta vitára bocsátani a demokratikus válság kérdését”. Szerinte Macron „elárulta a szavazási módok arányos megváltoztatására vonatkozó ígéretét”, a politikusokat technikusokkal váltotta fel, lealacsonyította a köztársasági elnöki funkciót.

Le Pen szemére hányta Macronnak a sárgamellényesek vagy a nyugdíjreform elleni heves tüntetések erőteljes visszaszorítását,

ami szerinte az állampolgárokban azt a benyomást keltette, „hogy semmi sem lehet vitatható, módosítható, megreformálható”.

Brigitte Bardot a hanyatlás elnökének nevezte Macront nyílt levelében. A világhírű színésznő, aki korábban dicsérte Marine Le Pen politikáját, aláhúzta: Macront Franciaországot „mélységes adósságba” sodorta. A szenvedélyes állatvédő elítélte az államfő által kötött vadászati megállapodást is.

A brutális méretű francia államadósság nem szerepelt a választási kampány kiemelt témái között.

Az INSEE, a francia állami statisztikai intézet nemrég közzétett adatai szerint az egészségügyi válság miatti 2020-as szárnyalás után az államadósság-ráta tavaly enyhén csökkenni kezdett, és elérte a GDP 112,9 százalékát, miközben az államháztartás hiánya enyhén, 6,5 százalékra mérséklődött. Az Országos Statisztikai Intézet által nemrég közzétett adatok szerint

2021-ben az adósság 114,6 százalékra, a hiány pedig 8,9 százalékra nőtt.

Abszolút értékben a francia államadósság csaknem 165 milliárd euróval, 2813,1 milliárd euróra nőtt a tavalyi évben.

Mélenchon patthelyzetben

A hagyományos bal- és jobboldali pártok totális kudarcát követő zűrzavart még inkább fokozza, hogy az a Jean-Luc Mélenchon, aki most a mérleg nyelve lehetne Le Pen és Macron párharcában, a legkevésbé sem igyekszik a szerepét betölteni. Az Engedetlen Franciaország trockista jelöltje ugyanis, mint azt a brüsszeli Politico is felidézi, kampányát egyfajta euroszkeptikus vízióra alapozta, melyet a francia politikát hosszú ideje uraló Szocialista Párt alternatívájaként hirdetett meg.

Mélenchon követelései, tervei között szerepel egy új alkotmány megalkotására, az olajárak befagyasztására és az eutanázia, valamint a kannabisz fogyasztásának legalizálása is. A szélsőbaloldali jelölt Le Penhez hasonlóan kiléptetné Franciaországot a NATO katonai szervezetéből.

Míg tehát Mélenchon maga határozottan Le Pen ellenfele, az ő szavazói és a szélsőjobboldali vezető hívei között már régóta számos átfedés mutatkozik. Mélenchon is azokat a szavazókat szólítja meg, akik a globalizáció miatt háttérbe szorítva érezték magukat, és neheztelnek Macron gazdasági szempontból markánsan liberális programjára. Így tehát, amikor vasárnap késő este elismerte vereségét, Mélenchon hangsúlyozottan elkerülte, hogy azt mondja híveinek, hogy április 24-én Macron mellett foglaljanak állást. Pusztán arra kérte őket, hogy „egyetlen szavazatot se adjanak” Le Penre.

A trockista jelölt halogató álláspontja tehát egyelőre nem teszi egyértelművé, hogy követői kire adják voksukat a választások április 24-i, második fordulóján.

