Lövöldözés a brooklyni metróban: őt keresi nagy erőkkel a rendőrség

Továbbra sem tudni, miért kezdett lövöldözni egy 62 éves férfi a New York-i metróban a tegnap reggeli csúcsforgalomban. A feltételezett elkövető, gázálarcot viselt és több füstbombát is eldobott a szerelvényen. Elmenekült, a rendőrök nagy erőkkel keresik. Az első jelentések még 13 sérültről szóltak, azóta kiderült: legalább 23-an sérültek meg a lövöldözésben – számolt be róla az M1 Híradó.

Lövöldözés a New York-i metróban „A fegyveres felkutatását és azonosítását nehezítette, hogy a metróállomáson legalább egy biztonsági kamera nem működött, így az nem rögzített semmit. Végül, hosszú órákkal később, a fegyveres támadás után a metrókocsiban hátrahagyott táskában talált bérelt furgon kulcsa segített a nyomozóknak azonosítani azt a 62 éves afroamerikai férfit, akinek minden bizonnyal köze lehet a lövöldözéshez” – mondta az M1 tudósítója. Hozzátette: az elhagyatott kisteherautót öt háztömbnyire találták meg attól a metró állomástól, ahol a fegyveres felszállt a metróra, majd később 33 lövést adott le az utasokra. A körözés alatt álló férfinek, Frank R. Jamesnek Philadelphiában és Wisconsinban is van lakcíme, korábban pedig szélsőséges tartalmú videókat is posztolt a közösségi médiában. A hatóságok 50 ezer dollár jutalmat ajánlottak fel annak, aki információval segít mielőbb megtalálni az elkövetőt. A New York-i rendőrség által kiadott kép a 62 éves Frank R. Jamesről, akit a hatóságok a keddi lövöldözés gyanúsítottjaként azonosítottak (Fotó: EPA/New York-i rendőrség)