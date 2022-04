Lövöldözés a brooklyni metróban: kismama helyett kapott golyót a nap hőse

Kedd reggel egy brooklyni metrószerelvényben lövöldözni kezdett egy férfi. Az incidens során legalább 23 ember megsérült, az elkövető után hajtóvadászatot indítottak. Az egyik túlélő a kórházi ágyból számolt be a megdöbbentő esetről.

A New York-i metróban történt lövöldözés egyik túlélője az elkövető közvetlen közelében ült. Hourari Benkada a kórházi ágyról számolt be emlékeiről a CNN-nek. A férfi elmondta a hírcsatornának, hogy nem biztos benne, hogy valaha is képes lesz ismét metróra ülni.

Benkada kedd reggel éppen a munkahelyére sietett, csupán néhány másodperccel azelőtt szállt fel a szerelvényre, hogy az elkövető eldobta volna az első füstbombát. Beszállt a kocsiba és leült. A gyanúsított 3,5 méterre ült tőle, de elmondása szerint nem figyelt fel rá, zenét hallgatott és telefonozott, a saját dolgával volt elfoglalva, mint mindenki.

„Egyszer csak robbant a füstbomba és az emberek rohanni kezdtek. A fekete füsttől nem láttunk semmit” – tette hozzá.

A férfi szerint a metró alig két perc alatt jut el az 59. utcából a 36. utcába, ahova ő is tartott, de ezen a reggelen valamiért folyamatosan megállt a szerelvény.

„Egy örökkévalóságig tartott. Ráadásul régi szerelvény volt, amiben nem lehet keresztül menni a kocsikon. Be kellett törnünk az ajtókat. Valaki betörte az elsőt, a másodikkal viszont meggyűlt a bajunk” – emlékezett vissza Benkada.

„A szerelvényen egy várandós nő is tartózkodott” – mondta a férfi. „Amikor a nő meglátta a füstöt felállt, ekkor láttam a pocakját. Felszállt a füst a férfi pedig lőni kezdett, ekkor mondta is a kismama, hogy várandós, ezért ráborultam és próbáltam védeni” – tette hozzá Benkada. A lövöldöző ekkor találta el a lábán.

„Nem gondoltam, hogy komoly a sérülésem, amíg ki nem szálltam a metróból és le nem húztam a nadrágomat. Akkor láttam, hogy ömlik a lábamból a vér”

– mondta Benkada. Az áldozatot a térde hátsó részén találta el a golyó, és a térde oldalán jött ki. Kórházba szállították, jelenleg is ott lábadozik, egyelőre nem tudja, mikor mehet haza.

Mint az már ismert, kedd reggel fél 9 körül egy New York-i metróban lövöldözni kezdett egy férfi és több füstbombát is elhajított. A lövöldözésben legalább 23 ember megsérült.

A rendőrség hajtóvadászatot indított, valamint 50 ezer dollár (mintegy 17,4 millió forint) jutalmat ajánlottak fel a nyomravezetőnek. A nyomozás során a rendőrség egy bérelt furgon kulcsát találta meg a helyszínen. A hatóságok szerint a járművet Philadelphiában bérelte egy Frank R. James nevű, wisconsini és philadelphiai lakcímmel is rendelkező 62 éves férfi, akit nagy erőkkel keresnek. A rendőrség szerint a gyanúsított 33-szor lőtt. A helyszínen megtalálták a lövöldözéshez használt félautomata lőfegyvert, továbbá lőszereket, egy baltát és egy tartály benzint.

Címlapfotó: A rendőrség, a tűzoltóság, a mentőszolgálat és a szövetségi nyomozók a New York-i metróállomáson történt lövöldözés helyszínén, New York Brooklyn kerületében 2022. április 12-én (Fotó: EPA/JUSTIN LANE)