Fogolycserét javasol az ukrán elnök

„Azt javaslom, hogy adjuk át ezt az embert Oroszországnak cserébe azokért a fiainkért és lányainkért, akik orosz fogságban vannak” – mondta Zelenszkij a Telegramon közzétett videoüzenetében.

„Medvedcsuk szolgáljon példaként: még a régi oligarchák sem szökhetnek meg (…), mindenkit el fogunk kapni” – tette hozzá az ukrán elnök.

Nem sokkal korábban jelentette be az államfő, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) őrizetbe vette Viktor Medvedcsukot, aki az Ellenzéki Platform-Az Életért elnevezésű oroszbarát párt parlamenti képviselője és egyik vezetője. Hazaárulás vádjával házi őrizetre ítélték, de az Oroszország által Ukrajna ellen február 24-én indított háború kezdete óta szökésben volt.

A Forbes magazin szerint Medvedcsuk a 12. leggazdagabb ember volt Ukrajnában 2021-ben. Személyes kapcsolatok fűzik Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz, aki Medvedcsuk egyik lányának a keresztapja.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy nem tudják százszázalékos biztonsággal kijelenteni, hogy az orosz erők vegyi fegyvereket vetettek volna be Mariupolban, mert lehetetlen rendes vizsgálatot lefolytatni erről egy ostrom alatt álló városban.

Kedd délután a dél-ukrajnai várost védő Azov ezred arról számolt be, hogy ismeretlen eredetű mérgező anyagot vetettek be az orosz erők Mariupol kikötővárosban.

Az ukrán elnök kedd éjjel reagált Joe Biden amerikai elnöknek a népirtással kapcsolatos szavaira is. Egy igaz vezető igaz szavai – írta Zelenszkij a Twitteren, hozzátéve, hogy a gonosszal való szembeszálláshoz elengedhetetlen a nevén nevezni a dolgokat.

True words of a true leader @POTUS. Calling things by their names is essential to stand up to evil. We are grateful for US assistance provided so far and we urgently need more heavy weapons to prevent further Russian atrocities.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2022