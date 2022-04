Biden szerint Putyin népirtást követ el Ukrajnában

Az amerikai elnök a növekvő üzemanyagárakkal kapcsolatban úgy fogalmazott: mindent megtesz, hogy csökkenjenek az árak és kezelje a Putyin okozta áremelkedést. Biden hozzátette: a családi költségvetés, a tankolás nem függhet attól, hogy egy diktátor háborút folytat és népirtást követ el egy fél világgal arrébb.

Később újságírók kérdésére megerősítette a beszédben használt szavait. „Népirtásnak neveztem, mert egyre világosabb, hogy Putyin még annak a gondolatát is próbálja kitörölni, hogy valaki ukrán lehessen. A bizonyítékok egyre szaporodnak” – fogalmazott Biden. Az elnök szerint több bizonyíték is napvilágra került azokról a szörnyű dolgokról, amelyeket az oroszok elkövettek Ukrajnában, és egyre többet tudnak a pusztításról.

Az amerikai médiának nyilatkozó szakértők szerint ez a kijelentés a Biden vezette kabinet Oroszországgal kapcsolatos retorikájának újabb lépése. Az amerikai kormány korábban azzal vádolta az orosz elnököt, hogy háborús bűnöket követ el, azonban a polgári áldozatokat követelő háborút eddig nem nevezte népirtásnak. Szakértők szerint Biden keddi megjegyzései tovább fokozzák az Egyesült Államok és Oroszország között fennálló feszültséget.

For the first time, Pres. Biden uses the term “genocide” to describe Putin’s actions in Ukraine.

“Your family budget, your ability to fill up your tank, none of it should on hinge on whether a dictator declares war and commits genocide half a world away.” https://t.co/rjiJcYgnPh pic.twitter.com/vzs64c0J7G

