Autóval ütközött egy turistabusz, többen meghaltak

A szerencsétlenségben öt egyiptomi, négy francia és egy belga állampolgár vesztette életét. Nyolc francia és hat belga állampolgár megsérült. Őket kórházba szállították, állapotuk stabil.

A baleset kora reggel történt; a turistákat szállító busz autóval ütközött az Abu Szimbel-i templomokhoz vezető, közel 300 kilométer hosszú sivatagi úton.

Egyiptomban gyakoriak a közlekedési balesetek, mivel az utak sokfelé rossz állapotban vannak, és a közlekedési szabályokat nem tartják be. 2020-ban hivatalosan hétezren vesztették életüket közúti balesetekben az arab világ legnépesebb, 103 millió lakosú országában.

A több mint 3000 éves Abu Szimbel-i templomok Egyiptom legfőbb turistalátványosságai közé tartoznak. Az asszuáni gát megépítése miatt a szentélyeket áthelyezték, hogy elkerüljék, hogy a Nílus elárassza őket.

