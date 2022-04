Orvosi csoda – nem adja fel a küzdelmet az elrablása után lebénult lány

Képes volt megölelni édesanyját az a fiatal lány, aki 2020 őszén kiesett elrablója autójából és olyan sérüléseket szenvedett, hogy sem beszélni, sem mozogni nem tudott– írta a DailyMail.

Angel Lynn who suffered catastrophic injuries when her ex-boyfriend attempted to kidnap her has finally been able to hug her mum – 18-months after the devastating incident.https://t.co/KhTXIlPIV0

— Metro (@MetroUK) April 10, 2022