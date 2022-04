Kegyetlen tettéért 375 év börtönbüntetést kapott

375 év börtönbüntetésre ítélték pénteken azt a New Jersey-i férfit, aki 2016-ban brutálisan meggyilkolt két gyermeket és egy egyetemista lányt – írta a New York Post.

A bíróság a 31 éves Jeremy Arringtont háromszori életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a 7 éves Ariel Little Whitehurst és 11 éves bátyja, Al-Jahon Whitehurst megöléséért és a 23 éves Syasia McBurroughst lelövéséért. Az egyetemista lány a család barátja volt és éppen látogatóba érkezett.

