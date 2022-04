Fokozódik az energiaválság: Míg Németországban az olaj miatt van pánik, Horvátországban a gázhiány okoz problémát

Fokozódik az energiaválság. A fűtési szezon végén Európa szerte el kellene kezdeni feltölteni a földgáztározókat, csakhogy olyan magasak a világpiaci árak, hogy a gázkereskedőknek nem éri meg ilyen drágán gázt venniük, mert attól tartanak, hogy később csak veszteséggel tudják tovább adni. Az egyik horvát lap már arról ír, hogy veszélybe kerülhet a jövő évi fűtési szezon. Sorra jelentik be az uniós kormányok, hogy próbálkoznak, próbálkoznak, de képtelenség rövid időn belül lemondani az orosz energiahordozókról.

Fokozódik az energiaválság

Üres polcok, kifosztott üzletek. A napokban készültek ezek a képek németországi boltokban. Több termékből is hiány van, ilyen például az étolaj is. Néhány üzletben korlátozást is bevezettek – hangzott el az M1 Híradójában. Ezen a táblán az áll: csak egy üveg olajat lehet venni háztartásonként. A hiányt a pánikvásárlás okozta, de ennek hátterében a háború áll. Németország ugyanis a napraforgóolaj-szükségletének 94 százalékát fedezi importból, ez pedig főként Ukrajna és Oroszország felől érkezik.

Horvátországban attól tartanak, nem lesz elég gáz a következő fűtési szezonra

Míg Németországban az olaj miatt van pánik, Horvátországban a gázhiány okoz problémát. Kedden a Jutarnji List horvát napilap számolt be arról, hogy az ország gáztárolójának töltöttsége nem fogja elérni a nyolcvan százalékot novemberre. Így nem biztos, hogy lesz elég gáz a fűtési szezonban. A lapnak nyilatkozó, nevük elhallgatását kérő gázkereskedők elmondták: a jelenlegi piaci árak mellett a cégek minden megawattóra gázon 5 eurót veszítenének, ez 80 százalékos töltöttségnél több mint 16 millió euró veszteséget jelent. Erre egyetlen cég sem vállalkozik.

Miközben az Európai Unió több tagállama is nagyban függ az orosz energia-behozataltól, Brüsszelben továbbra is terítéken van a szankciók bővítése az orosz energiahordozókra is. Az elmúlt napokban ismét felmerült az orosz kőolaj és földgázimport tilalma, amit Magyarország, ahogy eddig minden alkalommal, most is elutasított.

Az energiabiztonság vörös vonalat jelent

„A magyar kormány mind az öt eddigi szankciós csomagot támogatta, azonban az energiabiztonság vörös vonalat jelent” – erről beszélt kedden a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter leszögezte: hazánk nem fogja megszavazni az orosz kőolaj- és földgáz importjára vonatkozó esetleges korlátozásokat, mivel Magyarország energiaellátásának biztonsága a legfontosabb.

„Az energiaellátás, a kőolajellátás, a földgázellátás nem filozófiai, hanem fizikai kérdés. Magyarországra a Közép-Európába érkező orosz kőolajat és földgázt egyelőre nem lehet pótolni, mi pedig nem akarjuk megkockáztatni a magyar gazdaság leállását, meg akarjuk akadályozni, hogy bárki a magyar emberekkel fizetesse meg a háború árát” – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Mindez azért is fontos, mert ha veszélybe kerülne a rezsicsökkentés, a magyar emberek a gázért hétszer, az áramért négyszer többet fizetnének – ez derült ki a Századvég korábbi elemzéséből.

Szakértők úgy számolnak: a gázfogyasztó háztartások átlagos havi 13 ezer forintos számlája 94 ezer forintra növekedne, az áramszámlák pedig egy átlagos háztartás esetében 9 ezer forintról 40 ezer forintra növekednének.

Halkó Petra a Századvég vezető elemzője az M1-nek elmondta: mivel sok tagállam függ az orosz energiától, nem az energiaszankciók bevezetése kellene, hogy cél legyen, hanem az Oroszországgal szembeni függőség csökkentése. „Azért azt látnunk kell, hogy nem csak Magyarország, hanem az egész Európai Unió nagy mértékben kitett az orosz energiatermékkel szemben. Lényegében az Európai Uniónak éves szinten 540 milliárd köbéternyi gáz szükséglete van. Ebből 480 milliárd köbmétert importál, ennek felét Oroszországból. Ez egy olyan szám, ami tény, és megkerülhetetlen ezt a kérdést illetően” – fogalmazott Halkó Petra, a Századvég vezető elemzője.

A szankciók nem hozhatják nehezebb helyzetbe Európát, mint Oroszországot

A szakértő hozzátette: Oroszország megbüntetése nem írhat felül uniós, illetve nemzeti érdekeket. A szankciók nem hozhatják nehezebb helyzetbe Európát, mint Oroszországot. A háború árát pedig nem a magyar embereknek kell megfizetniük.