Energiaválság, hanyatló vásárlóerő: Macron és Le Pen receptjei

Erősen rányomja bélyegét a háborús helyzet és az energiaválság az elnökválasztás második fordulójának kampányára. A BFMTV nevű, közéleti témákkal foglalkozó francia tévéadó összehasonlította az Emmanuel Macron és Marine Le Pen által javasolt főbb intézkedéseket az adózás és a vásárlóerő tekintetében.

Az elnökválasztás második fordulójában ugyanis ez a két jelölt csap össze. Macronnak és Le Pennek két hét áll rendelkezésére, hogy megpróbálja meggyőzni a franciákat programjuk hatékonyságáról. A fizetések igencsak megcsappant értéke okán pedig a legerősebb hívószavak között szerepel a vásárlóerő.

A leköszönő elnök az audiovizuális licencdíj (évi 138 euró) eltörlését, valamint az örökösödési adó csökkentését ígéri. Ez azt jelentené, hogy gyermekenként legfeljebb 150 ezer euróig mentesülnének az adó alól az örökösök, szemben a jelenlegi 100 ezer euróval.

New U.S. consumer price data Tuesday. Meanwhile, a French election is hinging on “pouvoir d’achat”—purchasing power. One question: how do some ppl believe “Brandon” is to blame for all this? #inflation pic.twitter.com/S2srfJpsGx

