Túszokat ejtett a machetés támadó

Letartóztattak egy 31 éves férfit vasárnap este, miután machetével megsebesített egy rendőrt egy nyolc órán át elhúzódó túszejtés közben a londoni Newhamben – írta a DailyMail.

Kelet-Londonból érkezett egy bejelentés a rendőrséghez, mely szerint egy machetével felfegyverkezett férfi hadonászik, aki látszólag mentális zavarban szenved.

