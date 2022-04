Tovább pusztított a Megi trópusi vihar a Fülöp-szigeteken

Hétfőre virradóra csaknem 18 ezer ember kényszerült lakóhelye elhagyására a Megi – helyi nevén Agaton – trópusi vihar okozta árvizek és földcsuszamlások miatt. Egy 83 éves ember vízbe fulladt, a hatóságok egyelőre két nőről tudnak, akik megsérültek az árvízben, de még várnak a hivatalos helyi jelentésekre – közölte Mark Timbal, a Fülöp-szigetek katasztrófavédelmi hatóságának szóvivője. Egy eltűnt embert keresnek, míg ezrek húzták meg magukat evakuációs központokban.

Az érintett tartományokban több mint 1100-an rekedtek a kikötőkben, miután a parti őrség vasárnap felfüggesztette a tengeri közlekedést. A Megi mindösszesen 136 ezer ember életét forgatta fel az ország déli és középső részén.

As Tropical Storm #AgatonPH (international name Megi) hits Leyte, it’s been raining in Tacloban City from time to time. Drizzling, then heavy rains. Winds are strong especially on the coastline. Skies appear gloomy in Eastern Visayas since last week | @RexRemitio pic.twitter.com/Md1B64RwXk

— CNN Philippines (@cnnphilippines) April 10, 2022