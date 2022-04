Szijjártó Péter: Magyarország az energiaellátását a jövőben is biztosítani fogja

Magyarország az energiaellátását a jövőben is biztosítani fogja, így nem szavaz meg olyan javaslatot, amely akár a kőolaj, akár a földgázszállításokra vonatkozó szankciókat tartalmazna – mondta Szijjártó Péter Luxemburgban, ahol az uniós tagországok külügyminiszterei üléseztek. A magyar külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország kitart amellett, hogy nem szállít fegyvereket, és nem is engedi át területén más országok fegyverszállítmányait közvetlenül Ukrajnába – közölte az M1 Híradója.

Magyarország nem szállít fegyvereket

„A magyar kormány álláspontja változatlan” – jelentette ki Szijjártó Péter Luxemburgban, miután az uniós külügyminiszterek megvitatták az újabb Oroszország elleni szankciókat és egy újabb Ukrajnának szánt, ezúttal ötszázmillió eurós fegyvervásárlási segélyről is döntöttek.

A magyar tárcavezető arról is beszélt, hogy az immáron hatodik Oroszország elleni szankciós lista tárgyalásakor ismét felmerült az orosz kőolaj és földgázimport tilalma. Szijjártó Péter emlékeztetett:

más döntést nem is tudott volna támogatni a magyar kormány, hiszen annak mozgásterét múlt vasárnap világos választói akarat jelölte ki, a magyar emberek békét és biztonságot akarnak.

„Ismét világossá tettem a magyar kormányzati pozíciót, hogy mi nem fogjuk engedni senkinek sem, hogy a háború árát a magyar emberekkel fizettessék meg. Mi a jövőben is garantálni fogjuk Magyarország energiaellátásának biztonságát, így a jövőben sem fogunk megszavazni semmilyen olyan javaslatot, amely akár a kőolaj, akár a földgáz szállításokra vonatkozó szankciókat tartalmazna. Úgy látom, nem lehet elégszer dönteni erről. Hiába döntöttünk már legalább ötször arról, hogy sem a kőolaj, sem a földgázszállítás nem lesz része a szankciós intézkedésnek, ez mindig feljön” – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

És ezt erősítette meg Josep Borrell is a tárgyalások után.

„Egyelőre nincs az asztalon az olaj- és gázembargó kérdése. Semmiféle döntést nem hoztunk erről, csak általános vita volt, elemeztük a számokat” – jelentette be az európai unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfő délután Luxemburgban, miután az újabb oroszországi szankcióscsomagról tárgyaltak az unió külügyminiszterei.

Josp Borrell a magyar külügyminiszterrel külön is egyeztetett. Szijjártó Péter a közösségi oldalán arról írt, az uniós főképviselő elismerését fejezte ki, hogy Magyarország minden menekültet ellát, akiknek a száma hamarosan eléri a hatszázezret.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott: „Tesszük mindezt annak dacára, hogy Brüsszel politikai okok miatt, zsarolási célzattal visszatartja a Magyarországnak járó európai uniós forrásokat még ebben a helyzetben is.”

Hétvégén Varsóban is az orosz-ukrán háború volt a téma az „Állj ki Ukrajnáért” elnevezésű jótékonysági eseményen, ahol több vezetőhöz hasonlóan a magyar miniszterelnök is bejelentkezett.

„Sok ezer óvodás és iskolás kezdte már meg a tanulmányait Magyarországon. A magyar rendszerben, aki iskolába jár az ingyen étkezést is kap naponta többször. Ezúton is szeretném biztosítani ukrán barátainkat, hogy Magyarországon továbbra is biztonságos menedékre talál mindenki, aki a háború elől menekül. A támogatási programjainkat folytatjuk, a menekültekről gondoskodunk, a szükséges pénzügyi forrásokat pedig magunk folyamatosan előteremtjük és biztosítjuk. Magyarország segít!” – szögezte le a miniszterelnök.

Orbán Viktor videóüzenetében hangsúlyozta, minden ellátást megadunk a menekülőknek: többek között szállást, élelmiszert, ingyenes utazási lehetőséget és egészségügyi ellátást is.