Mégsem ül be a Twitter igazgatótanácsába Elon Musk

Parag Agrawal leszögezte: jóllehet Musk nem tagja a tanácsnak, ő a Twittert működtető vállalat legnagyobb részvényese, így a testület nyitott a véleményére és a javaslataira.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk

— Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022