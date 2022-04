Kirúgták munkahelyéről, ahova visszament lövöldözni, egy ember meghalt

Egy férfi tüzet nyitott dél-karolinai munkahelyén, végül maga ellen fordította azt és öngyilkos lett – írta az NBC News.

A férfi egy félautomata puskát használt, egy embert olyan súlyosan megsebesített, hogy az életmentő beavatkozások ellenére a kórházban életét vesztette. Egy másik érintett könnyű sérüléseket szenvedett.

A hatóságok közölték, hogy az incidens a dél-karolinai Anderson megye ipari negyedében történt egy gyárban.

One of two people struck in a workplace shooting in South Carolina last week has died, officials say. https://t.co/UiQwYMR6D2

— NBC News (@NBCNews) April 11, 2022