Elhunyt A sas leszállt szerzője

Az író 92 évesen, Jersey szigeti otthonában, családja körében halt meg szombaton – közölte kiadója, a HarperCollins.

Nyolcvanöt regénye 55 nyelven 250 millió példányban kelt, közülük csak az átütő sikerű háborús thrillere, A sas leszállt több mint 50 millió példányban.

1939-ben született az angliai Newcastle-ben, Belfastban nőtt fel, Londonban tanult közgazdaságtant és Leedsben dolgozott tanárként. Az 1950-es évek végén, szabadidejében kezdett regényeket írni, mérsékelt sikerrel.

Mindez egy csapásra megváltozott, amikor 1975-ben megjelent A sas leszállt című második világháború regénye, amelyben a nácik összeesküvést szónak Winston Churchill brit miniszterelnök elrablására.

Egy 2010-es interjúban a szerző felidézte, hogy röviddel a könyv megjelenése után felhívta a könyvelője és megkérdezte tőle, hogy mennyi bevételt remél a regényétől. Higgins azt mondta, hogy szeretné, ha nyugdíjazásáig egymillió fontot hozna. „Maga egy kötözött bolond, már egy hét alatt összejött ennyi” – mondta neki a könyvelő.

It is with great sadness that HarperCollins shares the news that Henry Patterson, most commonly known to the general public by the pseudonym Jack Higgins, has died at the age of ninety-two, at home in Jersey and surrounded by his family. Our thoughts are with them at this time. pic.twitter.com/UBCyqxz3lF

