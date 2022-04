Dollármilliókat érő műalkotásokat talált a szemétben egy autószerelő

A szemétből kiguberált porlepte tárgyakról tavaly derült ki, hogy azok a 2016-ban 96 évesen elhunyt absztrakt expresszionista művésztől, Francis Hinestól származnak, aki a waterbury-i csűrben raktározta műveit – értesült a Hearst Connecticut médiacsoport.

Hines ismert volt csomagolóművészként is, pályafutása során tucatnyi nagy New York-i középületet és egyéb objektumot, köztük a Washington téri Diadalívet bugyolált be szövettel, hasonlóan a világhírű Christóhoz és Jeanne-Claude-hoz, akik Európa-szerte csomagoltak be híres építményeket, köztük a párizsi Diadalívet.

A connecticuti pajtában bebugyolálva talált festmények jó részén autóalkatrészek láthatók, ezért gondolta úgy egy fuvarozó, hogy autószerelő barátját, Jared Whipple-t érdekelhetik a képek, a szobrok és rajzok.

Opening May 5 a show devoted to the work of Francis Mattson Hines (1920-2016), an artist known for his wrapped paintings, sculptures, and public art projects, especially the wrapping of the Washington Square Arch in 1980. The show will be on view at our Southport, CT location. pic.twitter.com/mq9K0U0Xzr

