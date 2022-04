A csata elkerülhetetlennek látszik: Nagyobb összecsapás lehet Donyeck és Luhanszk térségében

Az ukránok és az oroszok is a kelet-ukrajnai hadszíntérre csoportosítják az erőiket, úgy tűnik, nagyobb összecsapás lehet Donyeck és Luhanszk térségében. Közben az ukrán kikötővárosban, Mariupolban továbbra is heves harcok dúlnak – számolt be róla az M1 Híradója.

Mariupol végnapjai Utolsó rakétagránátjait lövi ki az előrenyomuló orosz csapatokra a Mariupolt védő Azov zászlóalj. A tűzvezető drón videóját hétfő reggel töltötték fel közösségi oldalukra. A város jelentős része orosz megszállás alatt áll. Csak néhány elszigetelt egység védekezik tovább. A tengerészgyalogosok már csak egy hosszú búcsúüzenetet töltöttek fel közösségi oldalukra. Azt írják, talán még egy-két napra elegendő lőszerük van, de nem adják meg magukat, akár közelharcban is küzdeni fognak a megszállókkal. A város 41 napja áll ostrom alatt, az épületek mintegy kilencven százalékát érte valamilyen kár. A közszolgáltatások már hetek óta nem működnek, nincs sem áram, sem víz, sem gáz. „Mariupolban a legrosszabb a helyzet. Március elsején még félmillióan éltek a városban. A megszállók azóta tartják ostrom alatt a várost. Élelmiszert sem engedtek be. Nem tudjuk hányan halhattak meg. Mindent leromboltak” – mondta az ukrán elnök, amikor videókapcsolaton keresztül beszédet mondott a dél-koreai parlamentben. Szörnyűségekről számolnak be azok is, akiknek sikerült kimenekülniük a városból, és eljutniuk az ukrán kézen levő Zaporizzsjába. „Engem még valahogy kihoztak a házból, aztán leégett az egész. Nem tudom mi van a családommal, a gyerekeimmel, azóta nem érem el őket sehogy” – mondja egy idős asszony, akit az egyik utolsó humanitárius konvojjal menekítettek ki. Az orosz televíziók ugyanakkor arról számolnak be, hogy a város orosz megszállás alá került részén már megindult a romeltakarítás, és biztosítják az ivóvizet is. Azt az oroszok is elismerik, hogy a város ostroma sokkal hosszabb ideig tartott, mint feltételezték. Az ukrán védők jelentős orosz csapategységeket kötöttek le. Megfigyelők szerint ezeket az egységeket is Donyeck és Luhanszk térségébe irányítják majd, ahol a legnagyobb összecsapásra készülnek. A csapatok összevonása már megkezdődött, és egyre több települést támadnak az oroszok Donyeck és Luhanszk megyékben. Az erősítés hosszú konvojokban halad a front felé. Az ukrán hadsereg felvételein állításuk szerint egy ilyen konvoj elleni támadás látható. Az erősítések ugyanis az ukrán oldalról is érkeznek. A csata elkerülhetetlennek látszik, az orosz külügyminiszter ugyanis közölte, ha lesznek tárgyalások, annak idejére sem rendelnek el tűzszünetet. „Úgy döntöttünk, hogy nem lesz tűzszünet egészen addig, amíg a végleges békeszerződést el nem fogadjuk és alá nem írjuk” – jelentette ki Szergej Lavrov. Ugyanakkor kijelentette, a hadművelet végső célja, hogy megtörje az Egyesült Államok és a Nyugat dominanciáját a világban.