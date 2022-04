13 kilométeres orosz konvoj közelít, mindent eldöntő ütközetre készülnek a Donbaszban

Közeledik a nagy összecsapás – ezt írja a nemzetközi sajtó az ukrajnai háború lehetséges folytatásáról. Nyugati szakértők az orosz katonai mozgásokból és a moszkvai nyilatkozatokból arra következtetnek, hogy hamarosan elindulhat a Donyec-medence még ukrán kézben lévő településeinek ostroma, amit az oroszok „felszabadító” műveletnek neveznek. Elvben létszámfölényben lehet az orosz haderő, de a külföldi fegyverek az ukránokat segítik – számolt be róla az M1 Híradó.

Ukrajna: jön a nagy összecsapás

Ez az amerikai Maxar magéncég által közzétett műholdfelvétel.

Hírügynökségek állításai szerint ezen egy csaknem 13 kilométer hosszú orosz katonai konvoj látható, amely az orosz határhoz közeli másfélmilliós Harkiv térségében halad dél felé.

Brit katonai megfigyelők szerint a konvoj minden bizonnyal Izjum városába tart, amelyet múlt héten foglaltak el az oroszok. A város gyakorlatilag megsemmisült. Most innen kiindulva próbálhatják meg körbezárni a szakadár teürletekkel szemben felsorakozott ukrán hadsereget.

Valószínűleg a május kilencediki győzelem napjára szeretnének bejelenteni valamiféle győzlemet. Ezért dobnak be ideminden erőt. Akár fiatal, gyakorlatlan sorkatonákat is – mondta Vadim Prisztajko, Ukrajna londoni nagykövete, aki szerint Mariupol jelenti most a legfontosabb harcmezőt.

A támadás déli szárnyát azok az erők alkothatják, amelyek akkor szabadulnak fel, ha az oroszok végleg elfoglalták Mariupolt. Ezt a várost már hetekkel ezelőtt el szerették volna érni az oroszok, de az ukránok azt állítják, hogy házról házra harcolnak, és az utolsó embeirg kitartanak.

Az oroszok közben bejelentették, hogy újabb csapásokat mértek Ukrajna területére.

Az orosz légierő 86 célpontot semmisített meg hétfőre virradóra

Ukrajna területén – köztük két parancsnoki állást, két lőszerraktárat, három üzemanyag-raktárat, rakátakilövőket, és 48 ukrán erődítést – sorolta Igor Konasenkov, az orosz hadügyminisztérium szóvivője.

Mindeközben Oroszország és Ukrajna szombaton újabb fogolycserét hajtott végre. Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes közlése szerint 26 ukrán állampolgárt – 12 katonát és 14 civilt – váltottak ki az orosz fogságból.