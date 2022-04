Trópusi vihar csapott le a Fülöp-szigetekre

Az Agton nevet viselő ciklon a fővárostól, Manilától 659 kilométerre délre fekvő Kelet-Samar tartománynál lévő Calicoan-sziget felett ért partot, miután az éjszaka folyamán felerősödött – közölte a helyi meteorológiai szolgálat.

A viharban a szél sebessége elérte az óránkénti 75 kilométert, míg a széllökések ereje az óránkénti 105 kilométert is. A ciklon magja óránkénti tíz kilométeres sebességgel halad nyugat-északnyugati irányban.

A hatóságok több keleti és középső tartományban viharjelzést adtak ki attól tartva, hogy az Agaton heves vagy intenzív esőzéseket hoz majd.

Different areas in Baybay City, Leyte experience flooding due to inclement weather brought by #AgatonPH on Sunday. (Photos courtesy of Byron Alcoba) | via Miriam Desacada pic.twitter.com/7r4p8BAuc1

— The Philippine Star (@PhilippineStar) April 10, 2022