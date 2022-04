Mozgalmas virágvasárnap: kire voksol a francia zöldséges?

A kampánycsend Franciaországban nem zárja ki, hogy a választókat az újságírók kifaggassák szimpátiájukról, voksolásukról, s az elmondottakat – természetesen nem csoportosítva, összegezve, csak színes kis szilánkokként – azonnal le is közöljék. A Le Monde online verziójának választásokkal foglalkozó „percről percre rovata” számos jelöltet szólaltat meg, a tengeren innen és túlról.

Guillaume (27), a szakács és barátnője, Lucille (25), akik munkájuk fáradalmait éppen a Madagaszkár melletti, Franciaországhoz tartozó Réunion szigetének tengerpartján töltötték vasárnap, úgy döntöttek, sem a régóta szervezett utazást nem mondják le, sem a bonyolult adminisztrációval járó átjelentkezés nem csinálják végig. Ha nem így alakult volna, így Guillaume, akkor ő Macronra adja a szavazatát. „Úgy gondolom, hogy akik többet dolgoznak, azok többet is keressenek. Olyan jelöltekre szavazom, akik támogatják azokat, akik kora reggel kelnek. Túl sokan használják ki a rendszert – teszi hozzá a rendkívül bőkezű francia szociális és egészségügyi szférára utalva, ám ezt gyorsan kiegészíti azzal, hogy mennyire becsüli a vendéglátásban dolgozó „külföldieket”.



A Loire-környéki Grand-Bourgtheroulde-ban Mélodie Vanesse, a 33 éves független írónő viszont semmiképpen ki nem hagyná, hogy leadja szavazatát a trockista Jean-Luc Mélenchonra, a La France insoumise jelöltjére, akinek megerősítéséhez, mint nyilatkozza, „zsigeri okokból” ragaszkodik. Elmondja: nem a politikushoz, hanem annak programjához ragaszkodik, mely a Hatodik Köztársaság megalapítása céljából összehívná „az alkotmányozó nemzetgyűlést, amely nagyobb cselekvési hatalmat adna a polgároknak, hogy többé ne egyetlen embernek adják át egy ország teljes hatalmát”. Az „ökológus” szemléletű írónő kijelenti Macronról: „Nem akarok egy olyan srácra szavazni, aki úgy irányítja Franciaországot, mint egy üzletvezető, miközben tanácsadó cégek tanácsot adnak neki, egy olyan srácra, aki a túlzott kapitalizmust, az emberek megvetését képviseli!” Vanesse egy nővel él házasságban, van egy közösen nevelt, 3,5 éves lányuk. Ismert: Mélenchon programjában még inkább kiszélesítené az LMBTQ-személyek jogait.

Gyümölcs- és zöldségstandja mögött álldogál az 55 éves Kader, az algériai származású, 11 gyermekes családban született piaci árus, aki elmondja: gyermekként családjukban semmiben nem szenvedtek hiányt. Világosan fogalmaz: „Kereskedőként az árrésünk egyre jobban lecsökken. A lomme-i nagykereskedelmi piacon azért emelkedtek az árak, mert az árut teherautóval szállítják, és egyre drágább a gázolaj. De vajon a dühös szavazás a megoldás? Van lehetősége a következő elnöknek fizetésemelésre?” A kereskedő szerint Macron időszaka átlagos volt: „nem történt katasztrófa”. Este, ha zárja a pultot, elmegy szavazni.

Bár eddig rendre a szocialista jelöltekre voksolt, a Réunion szigetén „őslakosként” élő Emmanuelle (35) most először Marine Le Pent erősítette meg szavazatával. A szigeten fekvő Saint-Denis lakója valamiféle „jó fordulatban” reménykedik. „Már mindent kipróbáltunk: a jobb- és a baloldalt is. És undorodom, hiszen itt semmi sem változik! Mi csak eszközök vagyunk, nem becsülnek meg minket. Macron túl sokat segített a gazdagoknak!” – indokolja, hogy miért „bünteti” a regnáló elnököt. „Ráadásul a tengerentúlon mi vagyunk az elfeledettek!” – teszi hozzá. . Emmanuelle főleg programjának „biztonsági intézkedéseket” ígérő része miatt szimpatizál Le Pennel. „A környékemen rendszerint előfordulnak betörések. Úgy látom, túl sok a lazaság!” – panaszolja, kevesellve a hatóságok fellépését. A következő, a parlamenti választásokon viszont Emmanuelle mindenképpen visszatér a szocialisták melletti szavazáshoz, mint elmondja, a helyi jelölt személye miatt.



Rennes-ben a használtcikk-kereskedőknek elegük van a jelöltek „lenéző párizsiságából” – derült ki a következő beszélgetésől. Frédéric Chevrolais és Bertrand Pelard egy üveg fehérbort, bagettet és pástétomot hoztak elő kései reggeliként. A két régiségkereskedő egy magas asztalra támaszkodik, úgy figyelik a vevőforgalmat standjuknál. Az első fordulóra el sem mennek, nagyjából tudják, hogy Macron- Le Pen párharc lesz a vége. A második fordulós szavazaton jót vitatkoznak. Két álláspont körvonalazódik: tartózkodni, vagy Macronra szavazni, de csak azért, hogy ne törjenek elő „a szélsőségesek”.

„Hasznos szavazás, stratégiai szavazás” – a francia baloldal ilyen és ehhez hasonló, körülbelül a magyarországi „billegő körzetek” (egyébként többször is megbukott) logikáját idéző koncepciókkal igyekszik egy irányba terelni szétesett és megosztott táborát. Sokak számára jelent meghasonlást, hogy nem a „klasszikus” baloldali jelölt, hanem a szeszélyes, trockista Mélenchon maradt ez egyetlen, aki nagyobb esélyekkel indul a választáson. A hagyományosan szélsőbaloldali diákságot is ez a dilemma jellemzi.

A Saint-Denis városháza napsütötte előterében két fiatal baloldali szavazó csak hosszas vívódás után döntött. Laetitia Boni (26), a Staps diákja sokáig tétovázott három-négy balos jelölt között, és végül a “stratégia” alapján szavazott. “De nem sajnálom” – mondja. Egy évvel idősebb társának. Emmylou Dervalnak, még mindig gombóc van a torkában. „Poutou-ra akartam szavazni, de Mélenchonra szavaztam ” – mondja feszülten. Tehát a szélsőbaloldali Új Antikapitalista Párt teljesen esélytelen jelöltje, az iszlamistákat „a rasszizmus elleni harc” örvén támogatni kívánó Philippe Poutou helyett az esélyesebb Mélenchonra szavazott.

Steady turnout of voters in the first round of the French presidential elections at a polling station in southwest London, one of seven set up in the British capital. #JeVote #presidentielles2022 #Presidentielle2022 pic.twitter.com/ttbKA4xTq2

— Yann Tessier (@Y_Tessier) April 10, 2022