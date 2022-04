Beomlott egy hotel, két ember súlyosan megsérült

A szerencsétlenség a sziget északi részén található Port d’Alcúdia településén történt. Értesülések szerint a Bluesea Piscis hotel edzőterme omlott rá az alagsorban lévő konyhára.

Óvintézkedésként a szálloda mintegy háromszáz vendégét evakuálták és más szállásokon helyezték el.

A tűzoltóság közlése szerint a sérültek kimentése a romok alól nagyon nehéznek bizonyult. Három közeli település tűzoltósági és rendőrségi alakulatai órákon át voltak bevetésen. A két sérültet, egy 59 éves férfit és egy 57 éves nőt kórházba szállították.

