77 éve szabadult fel a buchenwaldi koncentrációs tábor

Tizenhat holokauszttúlélő is részt vett vasárnap a buchenwaldi náci koncentrációs tábor felszabadításának évfordulójáról szóló megemlékezésen, köztük egy 96 éves ukrán asszony, Anasztaszja Gulej, aki Buchenwald mellett megjárta Auschwitzet és Bergen-Belsent is, és most az orosz invázió elől elmenekült hazájából, Szász-Anhalt tartományban talált új otthonra.

Egy másik ukrán holokauszttúlélő, Borisz Romancsenko – aki szintén a Weimar közelében lévő Buchenwaldban tartottak fogva – már nem tudott eljönni a megemlékezésre, mert egy márciusi orosz légitámadásban Harkivban meghalt – jelentette a dpa hírügynökség. Josef Schuster, a németországi zsidók központi tanácsának vezetője beszédében azt mondta: szégyen, hogy a soá egyes túlélőinek nehéz életük végén ismét így kell szenvedniük. A megemlékezés szervezői eredetileg meghívták Oroszország és Fehéroroszország hivatalos képviselőit is, de a háború miatt ezt visszavonták. Ott voltak viszont a fehérorosz ellenzék és az Oroszországban betiltott Memorial jogvédő szervezet emigrációban élő képviselői. A buchenwaldi tábor 1937-es megnyitásától kezdődően annak 1945. április 11-i felszabadításáig a nácik mintegy 280 ezer embert vittek oda szerte Európából. Magában a táborban a német SS 56 ezer foglyot gyilkolt meg, akik közül 11 ezren voltak zsidók.