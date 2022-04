Zelenszkij továbbra is kész Oroszországgal tárgyalni

„Készek vagyunk harcolni és ezzel párhuzamosan keresni a diplomáciai lehetőségeket a háború leállítása érdekében” – jelentette ki az ukrán elnök a Kijevbe és várhatóan Bucsába is ellátogató Karl Nehammer osztrák kancellárral közösen tartott sajtóértekezletén.

„Ukrajna mindig is azt mondta, hogy készen áll a tárgyalásokra és megragad minden lehetőséget a háború leállítására. Ezzel párhuzamosan azonban sajnos azt látjuk, hogy nagy harcok, egyesek szerint döntő ütközetek előkészületei folynak Kelet-Ukrajnában” – fogalmazott Zelenszkij.

Hozzáfűzte, hogy nemcsak Kelet-, hanem Dél-Ukrajnában is az orosz csapatok és fegyverzetek koncentrációját figyelik meg, és szerinte az orosz csapatok Ukrajna újabb területeinek elfoglalására készülnek.

1/2⚡️ Kyiv City Mayor Vitaliy Klychko met with Austrian Chancellor Karl Nehammer.

“During the conversation, I underlined the need to increase economic pressure on Russia pic.twitter.com/v0pJq9dUw2

— Flash (@Flash43191300) April 9, 2022