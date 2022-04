Újabb túlélőket találtak az eltűnt búvárok közül, a 14 éves fiút továbbra is keresik

Épségben találták meg a 46 éves brit férfit, aki három másik búvárral, köztük 14 éves fiával tűnt el szerdán Malajzia partjainál – írta a The Sun.

Brit dad found but teen son still missing after going diving in Malaysia https://t.co/mwepjFjUg4

— The Sun (@TheSun) April 9, 2022